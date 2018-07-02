Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России

Изображение трех болельщиков в кокошниках, поедающих хот-доги во время матча между сборными России и Испании, приобрело популярность в сети. Пользователи Twitter окрестили их главными героями спортивного события.

Болельщики попали в кадр официальной трансляции матча. Первым снимок опубликовал в своем Twitter-аккаунте спортивный журналист и комментатор Василий Конов. «А молодцы, что на празднике как дома!» — подписал он изображение.

Пользователи Twitter тут же окрестили троицу «самыми знаменитыми болельщиками». Их лица практически сразу стали героями фотожаб. Сам Конов обратил внимание на изображение, где двое мужчин и женщина предстали в образах трех богатырей с картины Виктора Васнецова.

Пользователи сети также пофантазировали, как бы смотрелась трибуна болельщиков, если бы все посетители матча выглядели подобным образом. Некоторые предлагали высылать голодных фанатов российской сборной на международные переговоры в качестве национальных представителей.

— Тот самый Мартин (@martin_camera) 01 июля 2018, 18:08

Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля и завершился победой хозяев чемпионата мира. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Хорватии.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!