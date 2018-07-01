Пользователей соцсетей вдохновила победа российских футболистов

Пользователи соцсетей обрадовались победе российской сборной по футболу над командой Испании. Команда смогла выйти в четвертьфинал. Некоторые пользователи в Twitter посчитали футболистов своим источником вдохновения.

— Let it be (@maleenkiymyc) 01 июля 2018, 16:44

Другие радовались, но недоумевали, как команда смогла добиться таких результатов.

Нашли и те, кто не смог сдержать эмоции.

Некоторые давали обещания, если россияне победят.

Россия обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Исход матча решила серия пенальти.

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