Победа сборной вынудила россиян похудеть и напиться

После победы сборной России в матче с Испанией многие пользователи сети пообещали выполнить различные сложные задания, которые сами и придумали заранее. Все они опубликованы в Twitter.

Большинство юзеров решили связать возможную победу с личными достижениями, поэтому дали обещание сбросить лишний вес после легендарной встречи футболистов.

Также многие фанаты решили устроить себе дополнительный выходной и пообещали напиться в воскресенье, чтобы отметить потенциальный выигрыш российской сборной в 1/8 чемпионата мира.

— Ем за Еду |13| (@emzaedu) 01 июля 2018, 16:31

Другие россияне заявили, что в случае победы готовы кардинально изменить прическу или набить татуировку.

Однако в сети нашлись и совсем нестандартные обещания, которые не вписывались в рамки Уголовного кодекса.

1 июля сборная России по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв испанскую команду со счетом 1:1 в серии послематчевых пенальти (4:3). Следующим соперником России станет Хорватия.

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