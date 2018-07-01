Определился соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Хорватии обыграла команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:1. В основное и дополнительное время победителя выявить не удалось. Счет на 1-й минуте встречи открыл защитник датчан Матиас Йоргенсен. Однако уже на 4-й минуте нападающий Хорватии Марио Манджукич сравнял его.

В дополнительное время, на 115-й минуте встречи в ворота датчан был назначен пенальти, однако полузащитник Лука Модрич не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась Хорватия — 3:2.

Соперником хорватов станет сборная России, обыгравшая ранее, 1 июля команду Испании. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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