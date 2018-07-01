Празднование сборной России в раздевалке попало на видео

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В сети появилось видео из раздевалки сборной России, где футболисты празднуют победу над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

На ролике видно, как футболисты и члены тренерского штаба сборной, ведомые нападающим Артемом Дзюбой, скандируют: «Молодцы». Также можно заметить, как на столе прыгает Федор Смолов.

Российская сборная пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, оказавшись сильнее испанцев в серии послематчевых пенальти. Следующий соперник россиян станет известен по итогам противостояния Хорватии и Дании. Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.