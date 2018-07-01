Черчесов начал готовиться к четвертьфиналу чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Во время игры эмоции простые выходят, теперь думаем о следующей игре. Понятно, что мы провели определенную работу, и сейчас у нас опять есть время проверить, кто на что готов», — заявил Черчесов.

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По его словам, 2 июля футболистов ожидает медицинская проверка. «Все одинаково выложились, но нагрузку все переносят по-разному. Боюсь, это последний матч Юрия Жиркова на турнире, если только мы не дойдем до финала. Он и так вышел с больной ногой. А по поводу формы нужно подумать, как ее не только восстановить, но и улучшить», — добавил тренер.

1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании, который состоится позднее 1 июля. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.

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