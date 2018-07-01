Вратарь сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас чувствую опустошение и радость от победы. На протяжении второго тайма и добавленных 30 минут мы оборонялись. Конечно, не скрою, надеялись на пенальти. Слава богу, получилось. Большое спасибо за поддержку нашим болельщикам!» — заявил голкипер.

По словам Акинфеева, Россия проводит фантастический чемпионат. «Не только о наших болельщиках хочу сказать, но и об иностранных гостях, которые сейчас увидели, что Россия — это страна, где любят футбол и умеют организовывать праздники», — добавил он.

Акинфеев был признан лучшим игроком матча с испанцами. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также не выявили победителя, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии в исполнении испанцев Коке и Яго Аспаса.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании, который состоится позднее 1 июля. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.

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