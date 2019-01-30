Российский актер выиграл восьмой «Порно-Оскар»

Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), получил премию «Порно-Оскар» (AVN Awards). Об этом сообщается на сайте премии.

Маетный победил в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин. Эта статуэтка стала восьмой для 30-летнего россиянина: в 2018 году он завоевал четыре награды, в том числе одну из главных номинаций премии — «Лучший исполнитель». В 2017-м ему досталась победа в трех номинациях.

Маетный родился в Санкт-Петербурге, там же начал свою карьеру актера. После этого снимался в Европе, сейчас живет и работает в США. Он женат на порноактрисе из Испании Лус Абреу, известной как Бриджит Би.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».

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