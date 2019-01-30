Шнуров посвятил стихотворение прославившему Россию порноактеру с «Порно-Оскаром»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное российскому актеру Алексею Маетному, который в восьмой раз получил премию «Порно-Оскар» (AVN Awards). Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram в среду, 30 января.

В стихотворении Шнуров сравнил порноактера с российскими спортсменами и подчеркнул, что на «Порно-Оскаре» Маетный представлял свою родину. Артист предложил наградить его автомобилем, как правительство уже делало с отечественными спортсменами, завоевавшими медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

Чем он хуже наших хоккеистов?

Хоть коньками лед он не расплавил,

*** [Член] его, как клюшки их — неистов.

Гендерных не нарушая правил,

Он представил родину достойно!

Парень наш! Простой, но молодец.

Может я конечно и тупой, но

Дайте ему что-ли мерседес.

В комментариях к посту музыканта подписчики рассыпались в комплиментах порноактеру, предложив также присвоить ему звания заслуженного мастера спорта и Героя России.

Ранее в среду сообщалось, что Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), получил восьмую премию AVN Awards, победив в номинации «Лучшая сцена втроем» с участием двух женщин.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых.

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