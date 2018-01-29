Россиянин завоевал четыре «Порно-Оскара» и поблагодарил жену

29-летний порноактер из Санкт-Петербурга Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри (Markus Dupree), завоевал четыре премии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Маетный получил одну из главных наград премии, «Лучший исполнитель». Также победа досталась артисту в категориях «Лучшая сцена анального секса», «Лучшая сцена двойного проникновения» и «Лучшая сцена группового секса».

«Спасибо моей прекрасной жене. Она так много делает для меня каждый день», — заявил Маетный, принимая награды.

В прошлом году российский порноактер получил «Порно-Оскары» за «Самый скандальный ролик» и «Лучшую сцену с двойным проникновением». Маетный снялся в примерно 50 фильмах для взрослых.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».

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