Российский актер выиграл два «Порно-Оскара»

Российский актер Алексей Гончаров, более известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), получил две премии «Порно-Оскар» (AVN Awards). Об этом во вторник, 24 января, сообщает издание dni.ru.

Первую статуэтку Гончаров получил в категории «Самый скандальный ролик». Еще одну награду актер завоевал в номинации «Лучшая сцена с двойным проникновением» за видео, в котором также снялась Абелла Денжер.

В 2016 году СМИ обнаружили у Денжер украинские корни. Тогда 20-летняя актриса победила в номинации «Лучшая новая старлетка».

Артисты российского происхождения регулярно становятся лауреатами «Порно-Оскара». В 2015 году награды удостоилась Алина Еременко, выступающая под псевдонимом Henessy.

Премия AVN Awards учреждена в 1984 году журналом Adult Video News. Имеет репутацию «Порно-Оскара» — самой весомой награды в индустрии кино для взрослых. У AVN Awards около сотни номинаций, в том числе «Лучшая оргия», «Наиболее дикая сексуальная сцена», «Лучшая сцена без секса», «Лучший производитель лубрикантов», «Лучший производитель презервативов».