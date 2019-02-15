Российского священника изгнали из церкви за советы смотреть порно

Протоиерей Владимир Головин из Татарстана лишен церковного сана за «непристойные проповеди». Соответствующий указ Епархиального суда опубликован на сайте Чистопольской епархии.

Головина признали виновным в противопоставлении себя Церкви и внесении смуты среди верующих, а также в отказе покаяться. Протоиерею навсегда запретили совершать какие-либо церковные обряды, носить рясу и наперсный крест.

Ранее епархия потребовала от протоиерея прекратить проповеди, а также удалить свои страницы в соцсетях и канал на YouTube за деятельность, «вносящую соблазн в жизнь Церкви».

В частности, Головин «восторженно» рассказывал верующим, как воспевал служебный гимн «во время близости с супругой». Он также советовал женщинам смотреть «непристойные фильмы» вместе с мужьями и публично консультировал их «о выборе фасона нижнего белья». В беседе с молодежью священник призывал слушателей представить «физиологические отправления», а девушкам — представить за этим занятием мужчин.

Наконец, как рассказали в епархии, появилось так называемое движение «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», которое убеждало верующих в особой чудодейственной силе молитвы, которую Головин совершает в городе Болгар «за дополнительную плату». «Есть основания полагать, что продвижение "молитвы по соглашению с Болгаром" является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи протоиерея Владимира Головина и его ближайших последователей», — говорилось в заявлении епархии.

В мае прошлого года настоятель Казанского храма в Калуге Максим Немыченков был признан виновным в избиении своей жены Марии. Как установил суд, со своей супругой и четырьмя детьми он не проживал больше года, поскольку ушел к другой женщине. Однако спустя время вернулся в квартиру, попросил его покормить и избил жену, когда она отказалась, после чего попытался ее задушить. У женщины зафиксировали ссадины и кровоподтеки на руках, бедрах, груди и покраснения на шее. Немыченкова оштрафовали на 5 тысяч рублей. Несмотря на скандал, он продолжил службу в Казанском храме.

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