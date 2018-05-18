Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой

Мировой суд Калужской области признал настоятеля Казанского храма Максима Немыченкова виновным в избиении своей жены Марии и оштрафовал на 5 тысяч рублей, сообщает kp40.ru.

Как установил суд, со своей супругой Марией Немыченковой и четырьмя детьми он не проживал больше года, поскольку ушел к другой женщине, однако ночью 8 сентября прошлого года он вернулся в квартиру и избил жену. По ее словам, от него пахло алкоголем.

«Максим пришел в комнату, выключив везде свет, встал надо мной и начал просить его покормить. Поскольку на тот момент мы лишь формально являлись супругами, денег на содержание детей он не давал (пришлось даже подать на алименты), я отказалась. Тогда Максим стал повышать голос, заявил, что я иждивенка», — рассказала на суде Немыченкова.

Священник встал на супругу ногами и начал ее пинать, затем отобрал мобильный телефон ее матери, а когда Мария попыталась противостоять этому, вывернул ей руки, несколько раз ударил в грудь, швырнул о дверные косяки. После этого настоятель закрылся в одной из комнат со старшим сыном, и после того, как Немыченкова туда зашла, на глазах у ребенка начал ее душить.

Женщина позвонила старшему брату, вызвала полицию и обратилась за медицинской помощью и к судмедэкспертам. У нее зафиксировали ссадины и кровоподтеки на руках, бедрах, груди и покраснения на шее.

На суде Немыченков заявил, что его действия были самозащитой, поскольку жена на него «набрасывалась, чтобы отобрать телефон». «Я не признаю своей вины, не считаю себя каким-то агрессором, тем, кто эти правонарушения совершал. Я пытался супругу успокоить и никаких ударов ей не наносил», — сказал он и пожаловался, что «уже неоднократно бывали ситуации, когда супруга его не кормила».

Он также отметил, что не был пьян. Кровоподтеки на теле супруги священник объяснил неуклюжестью жены, которая сама стукнулась о дверь, однако судмедэксперт опроверг эти предположения и сообщил, что такие травмы — результат насилия.

Несмотря на скандал, Немыченков продолжил службу в Казанском храме.

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