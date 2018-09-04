Консультировавшего женщин о нижнем белье священника наказали

Протоиерей Владимир Головин из Татарстана запрещен в служении на три месяца за «молитвы по соглашению» и непристойные проповеди. Соответствующий указ выпустил епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, документ опубликован на сайте епархии.

Протоиерею запретили совершать какие-либо церковные обряды, носить рясу и наперсный крест. По истечении трех месяцев он должен явиться в Епархиальное управление, где будет решен вопрос о его дальнейшем служении. «В случае упорной нераскаянности» может быть поставлен вопрос о лишении Головина священного сана, говорится в указе. В конце августа епархия потребовала от протоиерея прекратить проповеди, а также удалить свои страницы в соцсетях и канал на Youtube. Однако священник проигнорировал распоряжение и продолжил деятельность, «вносящую соблазн в жизнь Церкви», отмечается в указе.

В конце августа Чистопольская епархия осудила деятельность протоиерея. В РПЦ рассказали, что появилось так называемое движение «соборной молитвы по соглашению с Болгаром», которое убеждало верующих в особой чудодейственной силе молитвы, которую Головин совершает в городе Болгар. Священник обещал усиление молитвы «за дополнительную плату» и ввел практику «духовного лечения», во время которого клал руки на людей, одетых в специальные одежды, а клирики мазали их маслом. «Есть основания полагать, что продвижение "молитвы по соглашению с Болгаром" является сложной финансовой инициативой, замкнутой на членов семьи протоиерея Владимира Головина и его ближайших последователей», — говорилось в заявлении епархии.

В РПЦ отметили, что проповеди Головина безграмотны и противоречат православному учению, содержат «высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом». Головин «восторженно» рассказывал верующим, как воспевал служебный гимн «во время близости с супругой». Он советовал женщинам смотреть «непристойные фильмы» вместе с мужьями и публично консультировал дам «о выборе фасона нижнего белья». В беседе с молодежью священник призывал слушателей представить «физиологические отправления», а девушкам — представить за этим занятием мужчин. Наконец, как рассказали в епархии, Головин оскорбил память погибшего в Сирии майора Романа Филипова и летчика Великой Отечественной войны Николая Гастелло, окрестив их смерть как самоубийство и отсутствие веры в Промысл Божий.

Головину также рекомендовали разобрать усыпальницу, устроенную для него в одном из скитов, «во избежание создания культа почитания личности». Священник должен был обратиться в «светские библиотеки» и попросить уничтожить книги, которые он дарил им, как несоответствующие священному писанию.

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