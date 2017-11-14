Пьяный священник насмерть задавил пешехода и уехал с места ДТП

В Румынии священник в состоянии алкогольного опьянения задавил мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеканал Digi24.
Инцидент произошел в уезде Галац. 44-летний священник задавил 49-летнего мужчину и уехал с места преступления. Полицейским удалось найти мужчину, им оказался некий Дэнуц Хохотэ (Dănuţ Hohotă).
Анализ показал, что концентрация алкоголя в крови Хохотэ составляла 1,34 промилле.
В отношении Хохотэ было возбуждено уголовное дело. Архиепископство Нижнего Дуная объявило, что священник был отстранен от своей должности.
В октябре в Ивановской области пьяный священник за рулем автомобиля Nissan Primera сбил 55-летнюю велосипедистку. Инцидент произошел в городе Шуя. Женщина выехала на дорогу со двора и угодила под колеса его машины. Через несколько дней она скончалась. В пресс-службе Кинешемской епархии заявили, что виновник ДТП выпил лишь стакан вина в гостях и сел за руль, решив, что протрезвел.