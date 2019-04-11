Раскрыты предпочтения верующих людей в порно

Религиозные люди предпочитают более дорогостоящие порновидео и дают щедрые чаевые вебкам-моделям. Такие данные получил порносайт xHamster, опросив 11 тысяч пользователей ресурса, большинство из которых назвали себя верующими. Об этом пишет New York Post.

Согласно полученной xHamster статистике, большинство религиозных пользователей сайта негативно относятся к гей-порно и откровенным видео с участием трансгендеров и бисексуалов. Однако у считающих себя верующими людей большой популярностью пользуется виртуальное (VR) порно и эротические онлайн-чаты, пишет xHamster.

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Опрошенные компанией верующие признались, что тратят на порно немалые суммы. Например, как свидетельствует статистика, около семи процентов религиозных юзеров готовы заплатить вебкам-модели больше тысячи долларов (примерно 64 тысячи рублей). Среди нерелигиозных посетителей сайта для взрослых лишь около трех процентов готовы потратить на порно столько денег.

Хотя некоторые верующие и тратят много денег на порно, почти половина из них признается, что каждый раз чувствует стыд при просмотре откровенных видео, особенно если это гей-порно или БДСМ.

Около половины верующих юзеров xHamster считают, что «порно очень похоже на настоящий секс». При этом 35 процентов религиозных пользователей признались, что секса у них почти никогда не бывает, а 14,5 процента говорят, что занимаются сексом лишь несколько раз в год.

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