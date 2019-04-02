Работница порноиндустрии рассказала об удивившем ее при создании фильмов

Создатель анонсов для порнофильмов по имени Кармела Маррам Фернандо (Carmela Maraan Fernando) рассказала об особенностях работы в индустрии кино «для взрослых». Ее монолог опубликован на портале ABS-CBN.

По словам Фернандо, официально она занимала позицию «блогера». На деле от нее требовалось превращать секс-видео в привлекательный для посетителей продукт. Она приняла предложение о работе, так как искренне считала, что сможет выразить через кино свои чувства и фантазии. К тому же у женщины появилось свободное время, — ее ребенок пошел в школу.

Фернандо уточнила, что ее удивило число женщин в штате. «Мы не превосходили численностью мужчин, но нас было больше, чем вы ожидаете увидеть в развлекательной компании для взрослых», — уточнила она. Все они не стеснялись своей профессии, считая ее обычной работой, за которую неплохо платят.

Автор монолога заметила, что порноиндустрия сильно влияет на восприятие женщин и женственности. В фильмах демонстрируются героини, которые доступны в любое время и в любом месте. Через некоторое время Фернандо осенило, что эротика также бросает тень на мужчин: они предстают сексуально озабоченными и ненасытными. «Однако это стереотипы, а не архетипы», — пояснила женщина.

Фернандо проработала в порно почти четыре года. «В конечном счете, неподходящий мне характер работы привел к тому, что мой интерес к этой области ослабел», — заметила она. Однако женщина обзавелась множеством новых друзей в порноиндустрии и прониклась уважением к работникам этой сферы.

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