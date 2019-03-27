«Крупнейшего распространителя детского порно на планете» отдали под суд

Ирландия экстрадировала в США 33-летнего Эрика Эоина Маркеса (Eric Eoin Marques), обвиняемого в распространении детской порнографии в крупных масштабах. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По данным обвинителей, Маркес управлял анонимным веб-хостингом Freedom Hosting, который позволял пользователям размещать изображения с сексуальным действиями над несовершеннолетними, в том числе с жестокими пытками над детьми. 16-страничный иск содержит подробные описания надругательств, а также актов зоофилии на обнаруженных снимках.

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Порнография распространялась через сайты в даркнете и была доступна только через специальное программное обеспечение, которое позволяло пользователям оставаться анонимными и неотслеживаемыми. Только на одном сайте следователи нашли более миллиона файлов с детским порно.

Всего Маркесу предъявили обвинения по четырем пунктам, связанным с рекламой и дистрибуцией детской порнографии. Как отмечает Voice of America, специальный агент ФБР Брук Донахью назвал задержанного «крупнейшим организатором распространения детского порно на планете».

Фирма Маркеса существовала с 2008 по 2013 год, пока мужчину не задержали. Начиная с 2013 года, он находился под арестом в Дублине.

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