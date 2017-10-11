Австралийские полицейские три месяца притворялись педофилами

Сотрудники австралийского спецподразделения полиции три месяца выдавали себя за администраторов крупнейшего в даркнете форума педофилов Child's Play. Об этом сообщает норвежское издание VG.

Так полицейским удалось получить данные десятков тысяч пользователей и выйти на производителей детского порно. Спецоперация проходила после ареста основателей.

Администраторы сайта Child's Play попались на технической безграмотности. Уроженца штата Теннеси Патрика Фальта (Patrick Falt) удалось вычислить по личному почтовому ящику, к которому был привязан биткоин-кошелек, принимавший оплату за незаконный контент. К этому моменту преступник уже отбывал срок за сексуальное насилие над четырехлетней девочкой.

Личность его сообщника Бенжамина Фолкнера (Benjamin Folkner) из штата Онтарио была раскрыта после того, как он загрузил скриншот с проблемным участком кода сайта Child's Play на бесплатный фотохостинг и попросил консультации разработчиков.

После ареста преступники пошли на сделку со следствием и выдали властям контакты поставщиков и заказчиков нелегального контента. Теперь полицейские собираются арестовать 900 человек, замешанных не только в распространении, но и в самостоятельном изготовлении порнографии и насилии над детьми.

