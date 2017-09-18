Девочке пригрозили судом за отправку откровенных фото педофилу

Мать 12-летней британки рассказала, что ее дочь могут привлечь к ответственности за полуголое фото, которое она отправила педофилу, преследовавшему ее в сети. Возмущением женщина поделилась с The Sunday Mirror.

Специалисты Центра по защите детей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) предупредили ее о том, что по закону создание и использование откровенных изображений детей является незаконным, даже если снимок сделан и отправлен самим ребенком.

По словам матери, девочка отправила снимок топлес под моральным давлением вымогателя. «Я не могу в это поверить, — говорит мать. — Как может жертва получить судимость? Она молодая, невинная девушка, совершившая огромную-преогромную ошибку».

Материалы по теме Иголка в куче порно Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики

В NCA заверили, что в этой ситуации закон в первую очередь защищает несовершеннолетних, ставших жертвами манипуляции. Полиции предлагается использовать здравый подход, который не предусматривает привлечению детей к ответственности без необходимости», — разъяснили в агентстве.

Однако женщина уверена, что о двоякости закона должно узнать как можно больше людей. Она заявила, что уже сомневается, было ли правильным сообщать в полицию о том, что ее дочь через соцсети преследует педофил. По ее словам, происходящее оказало негативное влияние на дочь: ее одолевает страх, она беспокоится о своем будущем.

Мать девочки самостоятельно обнаружила, что преступник вымогает голые фото ее дочери. Для этого он использовал анонимную учетную запись в Instagram, откуда атаковал тинейджера сообщениям с требованиями прислать фото. Девочка сделала снимок на iPad и отправила мужчине. Отмечается, что она прекратила с ним общение после того, как требования стали более неприличными.