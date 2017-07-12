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Иголка в куче порно

Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики

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Кадр: CupcakeSurpriseToys / YouTube

В июне Европол объявил о новой стратегии борьбы с распространением детских интимных фото: теперь тысячи волонтеров выискивают на них зацепки, которые выводят спецслужбы на след преступников. В Великобритании тех, кто издевается над детьми и продает снимки педофилам, уже приравнивают к террористам. «Лента.ру» разбиралась, как целая индустрия, основанная на насилии, стала одной из главных мировых проблем и как неравнодушные граждане помогают вычислять педофилов.

Тысячи глаз

Полицейская служба Европейского союза (Европол) обратилась за помощью к пользователям сети: специалисты изучили тысячи порноснимков несовершеннолетних детей и поняли, что даже самые мелкие детали могут помочь найти преступников.

На сайте проекта, посвященного борьбе с издевательствами над детьми, опубликованы десятки фрагментов незаконных изображений. На них случайные предметы одежды, игрушки, бутылки и прочие вещи, которые кто-то может узнать. Понятное дело, что самих детей при этом на фото нет. Проект работает чуть более месяца, и за это время спецслужбы получили более 14 тысяч писем от тех, кто нашел какие-то зацепки.

Такие методы поиска педофилов впервые опробовали еще в 2012 году: спецслужбы долго отслеживали неизвестных, которые, судя по снимкам в «темном» интернете, издевались над собственным ребенком. Среди прочих была фотография, где подвергавшаяся насилию девочка держала в руках только что пойманную рыбу.

Это фото стало отправной точкой для поимки преступников: с помощью специалистов из Корнельского университета следователи определили вид рыбы и выяснили, в каких конкретно штатах ее можно поймать. После этого владельцам кемпингов разослали изображения родителей, которые также попали на снимки, и вскоре их удалось найти и задержать. «Да, это иголка в стоге сена, но мы нашли эту иголку», — рассказывал тогда один из участников операции.

Американский Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в среднем обрабатывает около 500 тысяч изображений в неделю — циркулирующие на черном рынке сборники детских фото или раскиданные по всему интернету одиночные изображения. Активисты постоянно отыскивают на них разнообразные свидетельства: марки одежды, упаковки от продуктов, мелкие предметы быта, которые могут указать хотя бы на страну, где проживает педофил.

Темный склад

Но чаще работают куда более простые методы. В 2013 году голландская организация по защите детей устроила масштабную операцию по поимке педофилов. Активисты создали профиль десятилетней девочки, которая якобы была готова к сексуальным отношениям, и запросили за онлайн-трансляцию с ней 20 долларов.

Спустя десять недель более чем в 70 странах были найдены тысячи любителей малолетних: все они оплатили стрим своими кредитками и без тени сомнений указывали личные данные для связи.

Тогда преступникам даже в голову не приходило, что их можно отследить по банковской карте. И пусть по итогам операции удалось арестовать лишь несколько человек, стало ясно, что так можно выманивать извращенцев, ищущих в сети детское порно.

В 2006 году была создана Финансовая коалиция против детской порнографии: крупнейшие платежные системы, такие как MasterCard, Visa, American Express и PayPal, договорились следить за получателями денежных переводов, которыми оплачивают распространение эротических фото с детьми.

Но это привело к тому, что преступники освоили анонимные платежи и криптовалюты. Поняли они и то, что в обычном интернете им делать нечего: площадки с детским порно постоянно закрывались, а покупателей и продавцов массово арестовывали.

Именно на это время и пришелся расцвет педофильских форумов в даркнете. Не желавшие лишиться заработка производители детского порно создавали сайты в зоне .onion, на которых можно было не только скачать или поделиться любимыми изображениями, но и обсудить свои пристрастия.

В июле 2017 года полиция Германии арестовала предполагаемого администратора крупнейшей площадки с детским порно в даркнете, на которой зарегистрированы почти 90 тысяч пользователей. На этом сайте были тысячи разбитых по категориям фото- и видеофайлов, в том числе ролики с детьми до трех лет. Хозяином площадки оказался 39-летний житель района Лимбург-Вейльбург к северу от Франкфурта.

Но его сообщники и последователи разбрелись по другим тайным площадкам, найти которые становится все сложнее. Пристальное внимание правоохранительных органов и операции по поимке педофилов вынуждают администраторов ресурсов по продаже наркотиков и оружия вводить запрет на детское порно, поэтому они уходят на еще более законспирированные сайты.

Правда, запреты эти нередко расходятся с делом, недаром крупнейшего в «темном» интернете хостинг-провайдера Freedom Hosting II уличили именно в обслуживании педофильских форумов. Как ни странно, покончить с этим решили анонимные хакеры: в ходе одной из атак они буквально уничтожили провайдера. Это серьезно ударило по всему даркнету: через месяц после падения Freedom Hosting II 85 процентов всех сайтов прекратили работать. Стоявшие за атакой Anonymous назвали взлом местью за издевательства над детьми.

Камера, позор

Основным поставщиком детского порно остаются Филиппины. Для живущих там издевательства над детьми ради денег — вполне регулярная практика. Обычно бедствующим родителям достаточно провести в дом интернет и купить простенькую веб-камеру, чтобы начать транслировать сексуальные утехи со своими детьми на радость «белым мужчинам».

Широкое распространение интернета и поголовная нищета стали катализатором для резкого роста порноиндустрии. Причем за этим бизнесом не всегда стоят преступные группировки — порой родители без всякого принуждения решают подзаработать на отпрысках, запуская стрим и выполняя все просьбы зрителей.

Сеансы с трансляциями стоят от 5 до 200 долларов, что для филиппинцев огромные деньги. Индустрию подстегивает и относительное бездействие местной полиции: на конец 2016 года по факту семейных издевательств было заведено два уголовных дела, другие находились на рассмотрении.

Раскрыть такие дела почти нереально по одной простой причине: дети не готовы свидетельствовать против родителей, а доказать факт издевательств по-другому не получится. Сеансы с «белыми мужчинами» проходят на стриминговых площадках без записи или по Skype.

Более того, борцы с такими стримами утверждают, что пойманные с поличным дети часто чувствуют вину перед родителями. Не осознают тяжести своих преступлений и родители: одна из филиппинок, угодившая за решетку за издевательства над шестью собственными детьми, родила в тюрьме седьмого и до сих пор верит, что не сделала ничего плохого. Помещенные в реабилитационные центры дети часто рассказывают, что благодаря «шоу» они стали часто ходить в рестораны, а матерям больше не нужно было сутками работать на фабриках, чтобы прокормить семью.

Детский фонд ООН, курирующий ситуацию с издевательствами над малолетними на Филиппинах, признает, что без противодействия со стороны властей местная порноиндустрия будет расти и развиваться. Именно поэтому в европейских странах, США и Австралии, где число сетевых педофилов бьет все рекорды, их приравнивают к террористам и отслеживают всеми доступными способами.

Анастасия Евтушенко

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