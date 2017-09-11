102-летнего британца осудили за педофилию спустя полвека после преступления

Суд графства Букингемшир (центральная Великобритания) приговорил к двум годам тюрьмы условно 102-летнего мужчину. Об этом сообщает Reuters.

Дуглас Хаммерсли был признан виновным по трем пунктам обвинения в развратных действиях в отношении ребенка. Свои преступления он совершал в 70-х годах прошлого века, в период, когда его жертве было от пяти до восьми лет.

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Как пояснил прокурор, наказание стало возможным благодаря тому, что потерпевший пошел в деле до конца, несмотря на то, что преступление было совершено более 40 лет назад.

Как уточняет агентство, Хаммерсли стал самым возрастным осужденным в Великобритании преступником.

В октябре 2016 года сообщалось, что в Великобритании за растление малолетних мальчиков к 13 годам тюрьмы приговорен 75-летний Крис Денниг, в прошлом популярный диджей «Би-би-си». Суд установил, что Деннинг совращал малолетних с 1960-х годов. Мужчина пользовался своей популярностью и привозил некоторых детей в Лондон, суля им карьеру в музыкальной индустрии. Диджей приглашал ребят в дом, угощал алкоголем и сигаретами, после чего показывал фильмы порнографического содержания и склонял к сексу. Самой младшей из жертв педофила было восемь лет.