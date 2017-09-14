Предполагаемого серийного педофила-насильника задержали в Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярске задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении 14 преступлений сексуального характера против несовершеннолетних девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Злоумышленник подъезжал к потерпевшей на автомобиле и предлагал за деньги убраться в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, нуждающихся в деньгах, он привозил их к себе домой и совершал в отношении них сексуальное насилие, после чего отпускал», — говорится в сообщении.

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В региональном управлении СКР отметили, что подозреваемый находил своих жертв в том числе на сайте поиска работы. Его попытались задержать в марте, однако, мужчине удалось скрыться после оказания активного сопротивления сотруднику полиции. 12 сентября подозреваемый был задержан в квартире своего брата в Советском районе Красноярска.

6 сентября стало известно, что екатеринбургская полиция задержала мужчину, которого заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Ранее судимый 31-летний горожанин признал вину, объяснив свой поступок тем, что его «бес попутал»