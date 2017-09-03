Россиянка рассказала о своем романе и браке с украинским маньяком-педофилом

Уроженка Ярославля Елена, вышедшая замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, рассказала в интервью телеканалу НТВ о своем увлечении серийным убийцей.

«Для меня это было, может быть, как какой-то фильм ужасов. Интересно. Ты как бы понимаешь, что это не с тобой происходит, но в то же время это интересно. Даже, может быть, какое-то жуткое ощущение было первое время. Хотя я увлекалась. Увлекалась именно похожими историями. Следила, знала, что есть персонажи гораздо страшнее его», — рассказала она.

Девушка заявила, что в Ткаче ее изначально привлекло ощущение того, что он «не такой как все». Она рассказала, что увидела его по телевизору в конце 2005 года, а затем, спустя некоторое время, решилась написать ему письмо с предложением познакомиться и пообщаться, на что заключенный ответил согласием. В течение примерно семи месяцев они вели переписку, и в каждом письме Ткач предлагал россиянке приехать в гости, к нему в тюрьму в Житомир.

В конце концов Елена согласилась. По ее признанию, у нее был страх «не подойти по внешности и интеллекту», однако во время свидания и сам Ткач выглядел испуганно и неуверенно. После этого между ними завязался роман по телефону, и маньяк предложил девушке пожениться, на что она ответила согласием.

Собрав необходимый пакет документов, пара сыграла свадьбу. Церемония, по словам россиянки, была простой и несколько раз переносилась. Брак стал для девушки вторым, а для мужчины — четвертым. Спустя некоторое время Елена родила дочь, однако ребенка в настоящее время воспитывают ее родители, отобравшие девочку. 27-летняя уроженка Ярославля считает, что совершила ошибку, поехав рожать на родину, а также планирует получить гражданство Украины.

О том, что россиянка вышла замуж за украинского маньяка стало известно в конце июля. После того как история попала в СМИ, уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин заявил, что аппарат берет ситуацию на контроль.

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Ткач был приговорен к пожизненному лишению свободы 23 декабря 2008 года. Днепропетровский областной суд счел доказанными 37 убийств и восемь изнасилований. Сам Ткач утверждает, что причастен почти к сотне нападений. Арестовать преступника удалось в августе 2005 года на окраине города Пологи, где он в то время жил и совершил последнее убийство; в этой связи он известен также как «пологовский маньяк».

Убийства с изнасилованиями в извращенной форме Ткач совершал с 1980-го по 2005 год на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Его жертвами становились девочки в возрасте от девяти до 17 лет. При этом мужчина тщательно уничтожал все улики.