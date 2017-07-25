СМИ рассказали о родившей от украинского маньяка-педофила жительнице Ярославля

Жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

24-летняя Елена влюбилась в преступника, увидев его по телевизору. В тот момент девушке было 16 лет. В течение семи лет она вела его поиск, писала в различные тюрьмы, а затем приехала в Житомир, где мужчина сейчас отбывает наказание.

По рассказу 64-летнего Ткача, первое свидание прошло в помещении с перегородкой, он просто говорил с россиянкой по телефону. Затем они много переписывались, а на второй раз им разрешили увидеться в отдельной комнате. Елена забеременела, после чего пара расписалась.

У них родилась дочь, сейчас девочке шесть месяцев, и она находится в Ярославле с бабушкой и дедушкой. «Они против того, чтобы мы с мужем воспитывали нашего ребенка», — пояснила женщина.

Супруги планируют еще двух детей: девочку и мальчика. Осужденный пожизненно Сергей и Елена также хотят уехать на Дальний Восток и «жить в свое удовольствие, воспитывать внуков».

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Ткач был приговорен 23 декабря 2008 года. Днепропетровский областной суд счел доказанными 37 убийств и восемь изнасилований. Сам Ткач утверждает, что причастен почти к сотне нападений. Арестовать преступника удалось в августе 2005 года на окраине города Пологи, где он в то время жил и совершил последнее убийство; в этой связи он известен также как «пологовский маньяк».

Убийства с изнасилованиями в извращенной форме Ткач совершал с 1980-го по 2005 год на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Его жертвами становились девочки в возрасте от девяти до 17 лет. При этом мужчина тщательно уничтожал все улики.

Ткач родился в РСФСР, закончил школу милиции в Новосибирске, после чего работал экспертом-криминалистом в Кемеровской области. В 1979 году был уволен из правоохранительных органов за служебный подлог — подделку результатов экспертизы. После увольнения переехал на Украину, сменил несколько профессий. На момент приговора был трижды женат, являлся отцом четырех детей.