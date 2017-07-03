Cерийный педофил и насильник в Челябинске получил 23 года колонии

Тракторозаводский суд Челябинска приговорил серийного педофила 38-летнего Вадима Есипова к 23 годам и 3 месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Как сообщил «Ленте.ру» Владимир Шишков, официальный представитель областного следственного управления Следственного комитета России (СКР), Есипов изобличен в сексуальных преступлениях в отношении трех девочек и пяти женщин.

По его словам, все преступления совершались по схожей схеме. Мужчина поздно вечером нападал на одиноких девочек и женщин, приставлял к горлу нож, после чего заводил в безлюдное место, где грабил и насиловал. Поэтому по каждому факту нападения ему вменялось сразу несколько статей Уголовного кодекса, кроме сексуальных, — разбои, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством. Всего же суд признал Есипова виновным в 22 преступлениях.

Есипов действовал в период с апреля 2014 года по август 2016-го. При этом в октябре 2015-го, после того как было совершено нападение на 13-летнюю девочку прямо на территории детского сада, в городе стало известно о появлении маньяка. Через несколько недель он попытался изнасиловать 18-летнюю девушку, но та закричала, и ей на помощь пришли прохожие. Скрываясь, Есипов ранил одного из них ножом.

Долгое время считалось, что он уехал из города, но 16 августа 2016-го в Центральном районе города на перекрестке улиц Воровского и Образцова он надругался над семилетней девочкой.

Задержан Есипов был в ходе спецоперации челябинских управлений МВД и СКР в сентябре 2016 года в аэропорту Екатеринбурга, откуда он собирался вылететь в родной Душанбе. Следствие было проведено в кратчайшие срок, и уже в марте начался суд.

Как выяснилось во время судебного заседания, Есипов женат. Уже после ареста у него родился ребенок.