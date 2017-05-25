Следствие заявило о прекращении серии убийств пожилых женщин в Поволжье

Серийный убийца, жертвами которого стали 23 пожилые женщины в различных регионах России, с 2013 года не совершал новых преступлений. Об этом сообщил руководитель следственной группы Дмитрий Мясников на пресс-конференции в Казани в четверг, 25 мая, передает «Интерфакс».

«Следствие считает, что данная серия (убийств) на данный момент закончена», — сказал он. По его словам, рассматриваются различные версии прекращения преступной деятельности, в том числе смерть и попадание в места лишения свободы.

Преступника, нападавшего на одиноких пожилых женщин с целью ограбления, начали разыскивать в Татарстане в 2011 году. Убийства совершались в основном на территории Приволжского федерального округа — Самары, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Перми и Ижевска. Но чаще маньяк нападал на жительниц Казани. С 2011 по 2012 год он задушил 23 пенсионерки.

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Убийца под видом сотрудника социальных или жилищных служб попадал в квартиру жертвы, затем убивал ее и грабил. Найти его до сих пор не удалось.

По приметам, это мужчина неславянской внешности в возрасте от 20 до 35 лет, среднего телосложения, предпочитающий спортивный стиль одежды. В Следственном комитете считают, что он может быть жителем как Удмуртии, так и Татарстана.