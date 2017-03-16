Бурятский маньяк Гена-червяк получил пожизненный срок

Верховный суд Бурятии вынес приговор 59-летнему Геннадию Лалетину по прозвищу Гена-червяк, который обвинялся в убийстве пятерых человек и в покушении на жизнь еще двоих. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Приговором суда Лалетину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

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Первым преступлением, которое совершил Лалетин, было сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней падчерицы в 1998 году.

«После этого мужчина пустился в бега, обитал в колодцах, землянках, шалашах, затем покинул столицу республики, проживал в разных районах и везде оставлял за собой кровавый след. В течение последующих лет в разных местах Бурятии он расправился с пятью гражданами», — отметили в СК.

22 октября 2015 года стало известно, что мужчина сознался в совершении пяти убийств, изнасиловании и покушениях. По словам представителя управления СКР по Бурятии Дмитрия Столярова, так называемый бурятский маньяк незадолго до задержания жил в шалаше на берегу реки, торговал червями и откликался на прозвище Гена-червяк.

Лалетин был задержан 21 октября 2015 года в столице региона Улан-Удэ. В июле 2015-го мужчина попытался совершить двойное убийство, но его жертвы остались в живых и смогли описать и опознать нападавшего.