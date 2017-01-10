Обвиняемый в убийстве 17 женщин из Новосибирска признан вменяемым

Житель Новосибирска 51-летний Евгений Чуплинский, обвиняемый в убийстве 17 женщин, по результатам экспертизы признан вменяемым. Об этом РИА Новости во вторник, 10 января, сообщила старшая помощница руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Таким образом она подтвердила слова адвоката Чуплинского Михаила Жукова. Исследование проводилось в Центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского в Москве. Следственные действия продолжаются.

17 женщин были убиты в Новосибирске с 1998 по 2006 год. Установлено, что некоторые из них были проститутками. По версии следствия, 51-летний Чуплинский пользовался их услугами, а затем убивал, расчленял и разбрасывал останки в разных районах Новосибирска. Некоторые СМИ окрестили убийцу «маньяком-сатанистом», поскольку на местах преступлений стражи порядка находили различные амулеты. Однако на данный момент правоохранители полагают, что подозреваемый подбрасывал их, чтобы запутать следствие.

Как писал портал «НГС. Новости», Чуплинский был помещен под стражу в апреле 2016 года. Впервые по подозрению в причастности к совершению преступлений он был задержан в мае 2006 года, но тогда его отпустили.

По информации телеканала НТВ, мужчина женат, у него двое детей. Он — бывший сотрудник МВД, в последнее время вел активный образ жизни и занимался разведением пуделей.