Завершилось расследование дела севастопольского маньяка

В Севастополе завершено расследование громкого уголовного дела в отношении сексуального маньяка, совершившего с 2009 по 2016 год пять нападений на женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ольга Постнова, представитель городского управления СКР.

«Все преступления, как доказано в ходе следствия, совершены тихим и неприметным 35-летним жителем Севастополя, хорошим семьянином и отцом двух детей, работавшим в строительной бригаде и ранее к уголовной ответственности не привлекавшимся», — уточнила Постнова.

По данным следствия, жертвами севастопольского маньяка стали четыре женщины, еще одной удалось спастись. Так, поздним вечером 17 января 2009 года на улице Адмирала Макарова он напал на 60-летнюю крымчанку, избил ее, изнасиловал и задушил. У погибшей были похищены серебряная цепочка с крестом и мобильный телефон. 16 декабря 2010-го на проспекте Победы была изнасилована и убита 26-летняя девушка, 23 декабря 2014 года в районе парка Победы — 20-летняя студентка, 1 сентября 2015-го у дома по улице Хрусталева — 37-летняя горожанка. Все преступления совершались им в состоянии алкогольного опьянения.

«Нельзя не отметить, что в 2009 году, сразу после первого убийства, мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов Украины, и даже был задержан. Однако тогда следствие не назначило экспертизы, хотя на теле погибшей была кровь убийцы. И за недостаточностью улик мужчина был отпущен», — подчеркнула Постнова.

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В ходе следствия установлено, что одной из жертв злоумышленника удалось выжить. 1 февраля 2011 года мужчина ехал в одном такси с девушкой, на которой приметил украшения. Обвиняемый вышел за ней на остановке «Проспект Победы», проследовал до домов по улице Акмолинской, где напал, попытался изнасиловать и убить. Однако девушка оказала ему активное сопротивление: укусила нападавшего за кисть руки, вырвалась, стала кричать и звать на помощь. Опасаясь задержания, нападавший скрылся.

Только 21 января 2016 года при содействии сотрудников спецподразделения ОМОН «Беркут» и уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю мужчина был задержан. Он написал явку с повинной, а в ходе проверки показаний на местах совершения убийств показал и рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений.

16 марта 2017 года бурятский маньяк Гена-червяк за убийство пяти человек был осужден к пожизненному лишению свободы.