Серийный насильник Армани из Волгограда получил срок

В Волгограде к 14,5 годам лишения свободы приговорили Армани Ахеяна, изнасиловавшего, угрожая ножом или отверткой (статья 132 УК), восемь местных жительниц в возрасте от 16 до 27 лет, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Еще одно нападение на женщину квалифицировали как угрозу убийством (статья 119 УК).

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«Все потерпевшие однозначно указали на задержанного как на лицо, совершившее в отношении них преступления», — отмечается в сообщении. В ходе расследования Ахеян своей вины не признавал. При сборе доказательств следователи допросили более 200 человек.

Согласно материалам дела, серия изнасилований произошла в период с декабря 2015-го по апрель 2016-го. Ахеян нападал на женщин в подъездах домов. Маньяка вычислили при проверке ранее судимых за подобные преступления жителей города и задержали 19 апреля 2016 года в арендованной им квартире.

Как оказалось, первое нападение Ахеян совершил через три месяца после освобождения из колонии, где он отбыл 12 лет за изнасилования, грабежи и разбои.