Родители по дороге в полицию поймали насильника своей дочери

В Кемеровской области мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку, приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Установлено, что в июле 2016 года 30-летний житель города Осинники заметил на остановке общественного транспорта школьницу. После краткой беседы он схватил ребенка, отнес в лесополосу и изнасиловал. Затем мужчина скрылся.

Девочка прибежала домой и рассказала о произошедшем родителям. Они вместе с дочерью поехали на автомобиле в отдел полиции. «По дороге потерпевшая увидела того самого мужчину. Родители своими силами задержали его и передали правоохранительным органам», — отмечается в сообщении.

Проведенные в рамках расследования экспертизы подтвердили причастность этого человека к преступлению. Обвиняемый, который был ранее судим, со следствием не сотрудничал и вину не признал.

В октябре 2016 года в Омске семилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался ее изнасиловать. Как именно ей это удалось, не уточнялось. Подозреваемого задержали.