Женщина заявила об изнасиловании в туалете стадиона во время матча НХЛ

В полицию Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) поступило заявление от женщины, утверждающей, что ее изнасиловали в туалете стадиона «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена». Об этом сообщает The Washington Post.

По словам потерпевшей, имя которой не сообщается, инцидент на арене произошел в перерыве четвертого матча плей-офф между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» и «Вашингтон Кэпиталс». Женщина около получаса звала на помощь, но никто не откликнулся.

«Полиция города сообщила нам об этом, мы готовы в полной мере помогать следствию. Пока полицейские не получат результатов, мы не будем давать комментарии», — говорится в заявлении компании AEG, управляющей стадионом в Питтсбурге.

В ночь на четверг, 4 мая, клубы встречались в четвертый раз в рамках второго раунда плей-офф НХЛ, победу со счетом 3:2 одержал «Питтсбург». «Пингвины» ведут в серии со счетом 3:1. Следующий матч пройдет в ночь на понедельник, 8 мая, в Вашингтоне.