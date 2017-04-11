Жительница Огайо изнасиловала таксиста и украла у него 32 доллара

Полиция штата Огайо, США, арестовала девушку за изнасилование и ограбление водителя такси. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 28 января, но СМИ узнали о нем только сейчас. 23-летняя жительница города Фримонт Бриттани Картер (Brittany Carter) вместе с двумя «темнокожими соучастниками» вызвали такси компании Trinity Express Cab Service. Как сообщает издание, во время поездки один из пассажиров, 20-летний Кори Джексон (Cory Jackson), приставил нож к горлу 29-летнего водителя, а девушка совершила действия сексуального характера. После этого трое молодых людей скрылись, забрав из кармана жертвы 32 доллара.

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Пострадавший таксист сообщил об инциденте в полицию. Согласно обвинительному заключению, Картер «целенаправленно принуждала водителя к сексуальному акту, угрожая силой», уточняет издание The Smoking Gun.

Представители полиции заявили, что третий сообщник не был опознан.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что девушка ранее привлекалась к ответственности по обвинениям в незаконном хранении героина и использовании автомобиля для его продажи. В данный момент она находится в тюрьме округа Хэнкок с правом освобождения под залог в размере 60 тысяч долларов.

Джексон находится в розыске. Он также подозревается в причастности к убийству в городе Лима, штат Огайо. Когда оно было совершено, не сообщается.