Брокер Олег изнасиловал жительницу Москвы и проводил ее до метро

Столичная полиция проводит проверку по заявлению уроженки Нальчика, сообщившей об изнасиловании. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам проживающей в Москве 28-летней женщины, над ней надругался малознакомый мужчина по имени Олег, который обещал помочь в оформлении кредита. Они встретились возле станции метро «Таганская» и вдвоем пошли в банк, но по дороге Олегу понадобилось зайти к себе домой.

В квартире мужчина пригрозил женщине ножом и заявил, что для получения денег она должна переспать с ним, после чего изнасиловал. «Когда та оделась, он проводил ее до метро», — добавил собеседник агентства.

Получила ли потерпевшая кредит, не уточняется.

В июле прошлого года в Москве арестовали жителя столицы Владимира Кушпиля, совершившего изнасилование. По версии следствия, в ночь на 2 июля неподалеку от Шоссейной улицы он надругался над незнакомой девушкой, а затем проводил ее до дома, приобнял и посоветовал быть аккуратнее. О суде над Кушпилем не сообщалось.