Задержанный в Омске насильник оказался причастен к серии преступлений

Житель Омска, задержанный за попытку изнасилования 19-летней студентки, по версии следствия, причастен к серии аналогичных преступлений, совершенных в 2014 и 2016 годах. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

34-летнего мужчину задержали 23 мая по заявлению пострадавшей, которую за час до этого он пытался изнасиловать в кустарнике на территории Сибирского НИИ сельского хозяйства. Девушка указала приметы насильника и то, что он был в камуфлированном костюме.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный очень похож на мужчину, разыскиваемого по подозрению в совершении аналогичных преступлений.

По данным СКР, в августе 2014 года около полуночи на улице Воровского в Омске подозреваемый напал на 17-летнюю девушку, возвращавшуюся домой с вечеринки. Он затащил ее в кусты, где пытался изнасиловать, но на крики подошли двое прохожих, которые его спугнули.

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В октябре 2016 года подозреваемый подкараулил на территории садоводческого товарищества в Ленинском округе Омска 18-летнюю девушку, напал на нее и надругался. В этом случае мужчина тоже был в камуфлированном костюме.

Обе потерпевшие хорошо запомнили приметы мужчины и правильно описали их специалисту, который составил фоторобот, отметили в СКР.

Все три девушки опознали задержанного как мужчину, напавшего на них. Подозреваемый сознался в содеянном.