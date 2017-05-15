В Индии изнасилованную женщину забили кирпичами после угрозы пойти в полицию

В индийском штате Харьяна насильники забили жертву кирпичами после того, как она пригрозила пожаловаться в полицию. Об этом сообщает The Independent.

23-летняя женщина проживала в деревне Сонипат. Как установила полиция, она вместе с группой односельчан отправилась на автомобиле в соседний город Рохтак. Там она подверглась групповому изнасилованию. Когда женщина заявила, что будет жаловаться в полицию, ей разбили череп кирпичами. Тело жертвы обнаружили в поле недалеко от Рохтака в четверг, 11 мая.

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Стражи порядка арестовали двух жителей Сонипата по подозрению в убийстве и изнасиловании. Мать убитой указала еще на шестерых мужчин, которые, по ее мнению, являлись соучастниками преступления, сейчас они находятся под следствием. Как выяснила полиция, ранее семья погибшей подавала жалобу на одного из подозреваемых, обвиняя его в принуждении женщины к браку, однако тогда все закончилось примирением сторон.

Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общества ужесточили наказание за преступления такого рода. Широкое освещение этой проблемы как в местной, так и в мировой прессе началось после смерти 23-летней студентки, которую в декабре 2012 года изнасиловали шесть мужчин в автобусе в Дели. Жертва впоследствии скончалась от тяжелейших травм.

Из шестерых преступников, которых обвинили в нападении на студентку, один покончил с собой в тюрьме, четверых приговорили к смертной казни, а еще один получил максимальный срок для несовершеннолетнего — три года тюрьмы. Тем не менее, несмотря на суровый приговор, количество подобных преступлений не сокращается.