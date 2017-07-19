Маньяку-душителю по прозвищу Лифтер отказали в УДО

Суд в Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) магнитогорскому маньяку 49-летнему Дмитрию Гридину. Об этом сообщает cherinfo.ru.

Ходатайство об УДО заключенный подал во второй раз, однако Белозерский районный суд вновь его не удовлетворил. «Вынесено постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Заключенный с этим постановлением не согласился и подал апелляцию в Вологодский областной суд», — отметила пресс-секретарь райсуда Марина Василькова.

Дата нового заседания пока не определена.

В 1990 году Челябинский областной суд приговорил Гридина к смертной казни (потом ее заменили на пожизненное заключение в соответствии с указом о помиловании, который подписал президент Борис Ельцин). В 1989 году в Магнитогорске Гридин задушил трех несовершеннолетних девушек, нападал еще на нескольких, но те спаслись. Тела своих жертв он раздевал, но не насиловал. Преступления Гридин совершал в лифтах жилых домов, за что и получил прозвище Лифтер.

Вину он так и не признал, хотя в ходатайстве об УДО должны содержаться сведения о раскаянии осужденного.

Наказание маньяк отбывает в колонии №5, расположенной у города Белозерск и известной как «Вологодский пятак».

Как писала «Медиазона» в марте 2016-го, несмотря на предусмотренную законом возможность, до сих пор ни один заключенный, отбывающий в России пожизненное наказание, не выходил на свободу по УДО. Согласно Уголовному кодексу, такое право у приговоренных к пожизненному появляется после отбытия в местах лишения свободы не менее 25 лет.

