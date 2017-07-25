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Любовь назвали главной причиной для вступления россиян в брак

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Большинство молодых россиян (82 процента) вступают в брак по любви. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом опроса.

Стремление завести детей в качестве главного стимула женитьбы назвали 5-6 процентов респондентов, давление со стороны родителей и расчет — 3 и 2 процента соответственно. 86 процентов опрошенных уверены в пользе брака как такового.

Большинство при этом считает, что брак необходимо оформить официально. Однако в настоящее время пары перед вступлением в семейную жизнь хотят получить образование, хорошую работу, узнать партнера получше, отметила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева.

Чаще всего знакомятся с будущими пассиями на вечеринках в клубах и в гостях у друзей (56 процентов вступивших в брак молодых людей). 21 процент находят друг друга в вузах, и только 2 процента — в соцсетях.

Опрос проводился среди молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет.

19 июля семейный совет Ульяновской области предложил на федеральном уровне заменить понятие «брак» на «семейный союз». Глава региона Сергей Морозов поддержал идею земляков.

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