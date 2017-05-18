Мизулина пообещала внести законопроект о регистрации браков вне ЗАГСов

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина пообещала внести в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать браки вне стен ЗАГСов. Об этом сообщается на сайте парламентария.

«Запрет на живое музыкальное сопровождение, лепестки роз и традиционный бокал шампанского — это уже перегибы! У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Если вы хотите, чтобы в загсах все было строго и рафинированно, необходимо узаконить выездную регистрацию брака, вне стен ЗАГСа», — отметила Мизулина.

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Она добавила, что подобный законопроект вносился Тюменской областной думой, однако Госдума его отклонила, сообщает телеканал «360».

17 мая газета «Известия» сообщила, что с 1 мая столичные ЗАГСы прекратили предоставлять дежурных фотографов, видеооператоров и музыкантов. Также указывалось, что на территории ЗАГСов запрещено распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов лепестками роз или рисом.

Кроме того, утверждалось, что московские ЗАГСы ввели дресс-код, запрещающий молодоженам приходить на церемонию в шортах, майках и рваных джинсах. Пресс-секретарь управления ЗАГС по Москве Евгения Смирнова пояснила, что подобные ограничения коснулись только сотрудников учреждения: операторов и фотографов, которых нанимают вступающие в брак.

В настоящее время провести официальную выездную регистрацию брака в Москве можно на территории нескольких культурных объектов: в музее-квартире Пушкина, усадьбах «Кусково» и «Люблино» и других. Кроме того, существуют символические церемонии, которые можно организовать в любом выбранном месте, однако юридической силы они не имеют, и паре придется оформить брак официально в ЗАГСе.

