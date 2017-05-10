Мизулина назвала налог на малодетность провокацией

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина выступила против введения налога на малодетность. Об этом сообщается на сайте сенатора.

Мизулина назвала данную инициативу ошибочной и вредной. Она отметила, что в соответствии с российским законодательством малодетность — это 1-2 ребенка. «Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь, в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени, 60-70 процентов рождений в некоторых российских регионах — это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы», — заметила сенатор.

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По ее словам, акцент в семейной политике должен быть сделан на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий.

Ранее 10 мая сообщалось, что директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину концепцию федерального закона «О статусе многодетных семей». В документе, в частности, содержится пункт о введении налога на малодетность для семьи с одним ребенком, а также не имеющих детей не по медицинским показаниям.

В апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предлагал ввести в столице налог на бездетность для обеспеченных людей.