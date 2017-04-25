Мизулина рассказала о вреде от введения налога на бездетность

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина раскритиковала предложение ввести налог на бездетность. Об этом сообщается на сайте сенатора.

По мнению Мизулиной, данная инициатива является бездумной и несправедливой. «Потенциально она может нанести больше вреда, чем иметь хоть сколько-нибудь позитивные последствия: ведь клеймить и превращать в людей второго сорта будут всех без разбора. А человек, например, может не иметь детей по состоянию здоровья, из-за бесплодия. Человек и так несчастен в данной ситуации, а его еще облагают налогом», — заметила она.

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Сенатор также добавила, что современная молодежь взвешенно подходит к созданию семьи и заводит детей после того, как «встанет на ноги», поэтому браки стали регистрировать в более позднем возрасте. «Наказывать людей за то, что они либо нездоровы, либо стремятся к ответственному родительству по меньшей мере несправедливо», — резюмировала Мизулина.

Ранее в апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести в столице налог на бездетность для обеспеченных людей. «Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — отметил он.

Налог на бездетность существовал в СССР как «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с 1941 года и до распада Союза. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять шесть процентов зарплаты государству. От налога освобождались те, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья.