Пермского депутата предложили лишить мандата за дискриминацию матерей-одиночек

Национальный родительский комитет предложил освободить от должности в связи со служебным несоответствием депутата Пермского заксобрания Сергея Клепцина, лишившего матерей-одиночек права на получение льготы. Письмо с соответствующей просьбой председатель организации Ирина Волынец направила главе регионального парламента Валерию Сухих, сообщает RT.

Волынец рассказала, что в адрес комитета поступает множество жалоб от жителей Пермского края, недовольных деятельностью Клепцина. Кроме того, по ее словам, заявления парламентария «наглядно демонстрирует его личное презрительное отношение к матерям-одиночкам и малоимущим неполным семьям».

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17 апреля в интервью телеканалу НТВ Клепцин прокомментировал поправки, ранее внесенные им в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», заявив, что матери-одиночки не должны получать денег от государства, потому что «рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков».

19 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников во время совещания распорядился немедленно устранить неоднозначные положения закона и отправить его на доработку.

Согласно поправкам, на новую региональная льготу — социальную карту на 60 тысяч рублей — могут рассчитывать только матери в возрасте от 19 до 24 лет, состоящие в браке или если в документах их ребенка указан отец. Средства с карты можно потратить только в детских магазинах. Законопроект вступил в силу 1 января 2017 года. Программа была разработана для повышения рождаемости в регионе.

По данным канала, в Перми с начала 2017 года родилось около четырех тысяч детей, и каждый десятый не имеет отца.