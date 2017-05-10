Путину предложили ввести налог на малодетность

В России предложили ввести налог на малодетность. Соответствующий пункт содержится в концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», направленной президенту России Владимиру Путину. Документ разработал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, сообщают «Известия».

Налогом должны быть обложены семьи с одним ребенком, а также не имеющие детей не по медицинским показаниям. Величина сбора пока не определена.

Материалы по теме Бесплатные ублюдки Почему внебрачные дети одиноких матерей мешают борьбе за семейные ценности

Документ предлагает ряд иных мер, направленных на поддержку многодетных семей. В частности, предполагается приравнять деятельность по воспитанию детей к трудовому стажу. Также планируется дать многодетным семьям право на бесплатный земельный участок с коммуникациями и установить ежемесячные денежные выплаты в размере от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от количества детей.

В документе многодетная семья определяется как «полная семья за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющая трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)». Уточняется, что в настоящее время в России таких семей 6,5 процентов. При этом они растят около 20 процентов всех детей в стране.

В апреле зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил ввести в столице налог на бездетность для обеспеченных людей. «Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», — пояснил он.

В СССР с 1941 года и до распада Союза существовал «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет были обязаны отчислять шесть процентов зарплаты государству. Исключение было сделано только для тех, кто не мог завести ребенка по состоянию здоровья.