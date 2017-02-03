РПЦ призвала прекратить проверки родителей за безобидные наказания

Русская православная церковь (РПЦ) предложила отказаться от административной и уголовной ответственности в отношении родителей, умеренно наказывающих своих детей. Об этом заявила секретарь председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Екатерина Чистякова, передает в пятницу, 3 февраля, «Интерфакс».

Материалы по теме «Забрать ребенка надо, но в интересах семьи лучше оставить» Кто, за что и на каких основаниях может разлучить детей и родителей

«Часто вмешательство в семью связано с применением добросовестными родителями неопасных для детей наказаний — они сталкиваются с административной и уголовной ответственностью. Необходимо централизованно менять практику, чтобы родителей преследовали за пьянство или побои, но не преследовали за умеренное наказание», — сказала Чистякова.

По мнению представителя РПЦ, проверки по случаю безобидных наказаний недопустимы, поскольку «игнорируют презумпцию добросовестности родителей». Чистякова предположила, что это противоречит Конституции и базовым положениям норм семейного права.

2 февраля член Совета Федерации Елена Мизулина, бывший председатель Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей высказывалась против наказания родителей за шлепки и подзатыльники. При этом сенатор не призывала отказываться от административной ответственности в таких случаях.

27 января Госдума приняла закон о декриминализации семейного насилия, 1 февраля его одобрил Совет Федерации. Побои, нанесенные близким людям, будут рассматриваться по административной, а не уголовной статье. В случае рецидивов в течение года правонарушителю грозит уголовная ответственность.