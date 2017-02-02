Мизулина призвала разделять шлепки и побои

Член Совета Федерации Елена Мизулина призвала разделять побои и шлепки детей. Таким образом в интервью RT она прокомментировала декриминализацию домашнего насилия.

«Шлепки — это не побои. Неужели за подзатыльник нужно отнимать ребенка и сажать родителя?» — заметила Мизулина, уточнив, что для защиты членов семьи от насилия достаточно Административного кодекса.

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«Если вы шлепнули, дали подзатыльник, то будет административное наказание: штраф, или арест, или обязательные работы. Но если есть очевидный вред — ссадины, кровоподтеки, сотрясение мозга, то это статьи Уголовного кодекса», — отметила сенатор.

Закон о декриминализации семейного насилия 27 января был принят Госдумой и 1 февраля одобрен Советом Федерации. За впервые нанесенные близким людям побои граждан планируется преследовать не по уголовной, а по административной статье. Однако повторные действия будут считаться уголовным преступлением. Согласно законодательству, побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также призвал не «отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления, что-то гипертрофировать». При этом он рекомендовал не смешивать «семейные отношения и рецидивы». В то же время, по словам Пескова, создание крепких семей в России является приоритетом.