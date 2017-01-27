Госдума отменила уголовную ответственность за семейные побои

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме «Он потащил ее за волосы выбрасывать с балкона» Почему домашним тиранам хотят дать безнаказанно бить жен, детей и стариков

За нанесенные впервые близким людям побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье. Повторные действия, совершенные в течение года, будут считаться уголовным преступлением. Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Данный законопроект призван устранить неоднозначные толкования положений Уголовного кодекса. Летом 2016 года был принят закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.

Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неуместно «отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления, что-то гипертрофировать», и призвал различать «семейные отношения и рецидивы». При этом он отметил, что создание крепких семей в России является приоритетом.