В Кремле прокомментировали декриминализацию домашнего насилия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Госдумой во втором чтении законопроекта о декриминализации семейного насилия, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению Пескова, неуместно «отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления, что-то гипертрофировать». Однако он призвал различать «семейные отношения и рецидивы», заметив, что в случае повторения побоев предусмотрена уголовная ответственность.

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При этом, по словам пресс-секретаря главы государства, создание крепких семей в России является приоритетом.

Ранее 25 января законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи был принят Госдумой во втором чтении. Домашние побои, совершенные впервые, переводятся из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. За повторное совершение преступления граждане будут преследоваться по уголовной статье. Побоями считаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.

Документ направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса. Летом 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел преступления по ряду статей в разряд административных правонарушений. Согласно документу, побои, нанесенные неблизким людям, были исключены из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые. При этом аналогичные деяния в отношении родственников оставались уголовно наказуемыми.