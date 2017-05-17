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Брак у ворот

Найдены главные причины устраивать свадьбу

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Фото: Terje Sollie / StockSnap.io

В мае, гласит распространенное в России суеверие, свадьбу играть не стоит — «потом всю жизнь маяться». Примета, конечно, совершенно безосновательная, но тем не менее свадебный сезон у нас традиционно начинается в июне. За оставшееся до лета время желающие связать себя узами брака могут как следует подготовиться к торжественной церемонии, чтобы избежать мелких неприятностей и крупных разочарований. «Лента.ру» предлагает пять советов, которые помогут сделать свадьбу ближе к идеалу.

Выбрать правильное кольцо

Чаще всего выбирать перед свадьбой приходится не одно кольцо, а три: пару обручальных и, по уже укоренившейся в России западной традиции, кольцо на помолвку. Если мужчина хочет сделать возлюбленной сюрприз, то кольцо на помолвку он выбирает сам, без будущей невесты, но главное правило, которому он должен при этом следовать, — учесть ее вкус. Если девушка любит и носит преимущественно розовое золото, то не стоит дарить ей кольцо в платиновой оправе: помолвочное кольцо принято носить постоянно или, по крайней мере, часто, и оно должно сочетаться с другими украшениями. Практически у всех известных изготовителей есть и модели из платины либо белого золота (считается, что белый металл лучше оттеняет блеск бесцветных бриллиантов), и из розового либо желтого золота, а также комбинированные модели.

Второе, не менее важное правило, — тщательный подход к выбору камня. По все той же традиции центральный (или единственный — солитер) камень в помолвочном кольце — бесцветный бриллиант: символ чистоты и крепости брачного союза. Большинство компаний, предлагающих помолвочные кольца, оказывают услугу подбора камня: можно выбрать оправу и купить к ней бриллиант желаемой огранки, веса и чистоты. Геммолог-консультант объяснит «правило четырех С» (carat weight (вес в каратах, 1 ct = 0,2 грамма), color (цвет), clarity (чистота) и cut (огранка)). Эти критерии оцениваются по нескольким принятым в мире стандартам. Самый популярный из них — система оценки Геммологического института Америки (GIA). При покупке камня в нашей стране используется российская система оценки (ТУ 117-4.2099-2002). Относительно веса все понятно — чем больше, тем лучше. Однако есть любопытный нюанс: иногда камни весом, например 1 карат, стоят дороже, чем аналогичные по чистоте и цвету, но чуть меньшие или даже чуть большие по весу, например, 1,01 карата: целые числа символичнее.

Совершенно бесцветные бриллианты — редкость, поэтому интенсивность цвета оценивается по определенным критериям. Камни с минимальным оттенком имеют маркировку D и E по системе GIA и 1 и 2 — по российской системе. Чистота бриллианта означает отсутствие или минимальное количество внутренних дефектов и включений. По GIA это IF (Internally Flawless, «внутренне безупречный») и VVS1 и VVS2 (Very, Very Small Inclusions — «очень, очень мелкие включения»). По российской системе наивысшая чистота тоже определяется маркировками 1 и 2. Наконец, четвертая «С» (cut — огранка), оценивается по качеству обработки камня. Форма же огранки в современном помолвочном кольце может быть любой: классической круглой в 57 граней, грушевидной, сердцевидной, овальной, квадратной («принцесса»), напоминающей формой глаз («маркиза»), прямоугольной («багет»), октагональной с разным числом граней («эмеральд» и «радиант»), квадратной с сильно скругленными углами («кушон»). На боковой грани камня (рундисте) можно сделать микроскопическую гравировку, например, с датой свадьбы и именами новобрачных: такую услугу предлагает Damiani.

Впрочем, традиции традициями, но вариаций никто не отменял. С легкой руки основателя компании Graff Лоренса Граффа, «короля бриллиантов», на помолвку дарят не только бесцветные, но и цветные (порой существенно более дорогие) бриллианты: голубые, розовые и желтые. Уместны и помолвочные кольца с цветными драгоценными камнями. Например, хит продаж британской компании Garrard — кольцо с овальным сапфиром в окружении бриллиантов, повторяющее модель этой марки, некогда подаренное на помолвку принцессе Диане, а потом перешедшее к Кейт Миддлтон, невесте принца Уильяма, сына Дианы. Наконец, роль помолвочного может играть кольцо с несколькими небольшими бриллиантами или с бриллиантами и белым жемчугом — символом невинности.

Обручальные кольца жених и невеста чаще выбирают вместе. Как правило, это кольца одной модели, хотя мужское может быть лаконичнее в декоре. Женские обручальные кольца иногда украшают бриллиантами. Ювелирные компании выпускают свадебные коллекции, в которых дизайн обручальных колец схож с дизайном помолвочных, чтобы они органично смотрелись вместе. Выбор цвета металла зависит только от ваших личных предпочтений: для нерешительных есть варианты из золота трех цветов, например, популярные модели Trinity от Cartier. Мужчинам при выборе кольца нужно опробовать его в крепком рукопожатии: слишком широкая или толстая модель может создать неудобство.

Забыть про стереотипы при выборе подвенечного платья

Если по светской хронике — фото свадеб знаменитостей и аристократов — проследить историю свадебной моды последних 50-60 лет, то легко заметить, что подвенечные платья либо следовали классическому канону (длинные рукава, скромный вырез или глухой верх, длинная юбка со шлейфом; иногда это были винтажные наряды, передававшиеся от матери к дочери), либо отвечали актуальным тенденциям (например, в 60-е модные девушки выходили замуж в коротких платьях baby doll). Сто лет назад единственным приемлемым для невесты цветом считался белый (или светло-кремовый), а в 70-е и 80-е годы вполне уместными стали нежно-розовые, льдисто-голубые и бледно-лиловые оттенки.

В наши дни свадебная мода отличается еще большей свободой. Выходить замуж можно практически в чем угодно: от классического платья c кринолином а-ля диснеевская принцесса до минималистичного светлого платья (или даже брючного костюма) от современного дизайнера. Такой костюм не придется убирать в шкаф на память либо сдавать в комиссионный магазин: его можно носить еще несколько лет. Дизайнеры предлагают невестам идти под венец в одеяниях, напоминающих наряды танцовщиц на бразильском карнавале, а масс-маркетные бренды молодежной одежды соблазняют своих клиенток недорогими подвенечными платьями, намекая на современный тренд практичного и экологичного потребления. Хит коллекции законодательницы свадебной моды Веры Вонг — модель Diana: силуэт напоминает классические «принцессные» платья в пол, но пышные складки асимметричны, а края драпировок махрятся, словно небрежно обрезаны ножницами. Чтобы свадьба удалась, невесте стоит выбрать наряд по собственному вкусу, а не под диктовку модных тенденций: именно так поступила Кэрри Брэдшоу, героиня «Секса в большом городе», выйдя замуж в костюме с распродажи. Порой куда важнее, чем платье, то, что надето под ним, поэтому ведущие производители нижнего белья каждый сезон предлагают специальные обманчиво-невинные коллекции для невест: с кружевами, корсетами, поясами для чулок и традиционной подвязкой: ее жених бросает холостым друзьям по аналогии со свадебным букетом, который ловят подружки невесты.

Купить к свадьбе две пары туфель

О важности правильных туфелек будущие невесты знают с момента первого знакомства с историей Золушки. Апогей романа большинства женщин с обувью приходится на свадьбу: когда еще позволить себе излишества и роскошь, порой недоступные в повседневной жизни? Производители обуви класса люкс во главе со знаменитыми дизайнерами туфель — Маноло Блаником и Кристианом Лубутеном — выпускают специальные свадебные коллекции с разными, порой неочевидными «фишками». Например, у Jimmy Choo можно заказать к свадьбе пару обуви с выгравированной на подошве датой бракосочетания, а Лубутен как-то предложил невестам туфли не на своей фирменной красной подошве, а на подошве голубого цвета: по западной примете, у невесты под венцом должно быть при себе что-нибудь голубое — на счастье. Практически все известные марки в свадебных коллекциях предлагают модели в едином стиле, но в разных вариациях: от туфель на высоченной шпильке до плоских балеток, словно соблазняя невесту купить несколько пар.

Впрочем, поддаться искушению и приобрести к брачной церемонии две пары похожих туфель, как ни странно, — поступок вполне практичный и не может считаться классическим свадебным расточительством. Свадьба — мероприятие долгое, и если стоять в ЗАГСе или в храме на виду у сотни гостей и специально приглашенного фотографа хочется во всеоружии, на высоких каблуках, подчеркивающих осанку и придающих фигуре стройности, то гулять с друзьями после церемонии и отплясывать на свадебном банкете (разумеется, после церемониального танца невесты) лучше в удобной обуви на невысоком каблуке или вовсе без такового. Почему бы не купить шпильки и балетки из одной коллекции, а заодно и сумочку или клатч, подходящий к обеим моделям? В конце концов, свадьба — праздник не только для пары десятков дальних родственников, но и для невесты: не стоит отравлять себе столь важный день мучительным и неотступным желанием присесть и тайком разуться.

Посетить мужского портного

Одно из преимуществ мужчины (впрочем, считающееся некоторыми скорее огорчительной несправедливостью) — то, что ему необязательно иметь обширный вечерний гардероб: вполне достаточно одного официального костюма. Однако свадьба — особое дело, происходит в идеале всего раз в жизни (и уж во всяком случае нечасто). Поэтому стоит потратить время и деньги на особо торжественную экипировку.

Если позволяют средства, лучший вариант — сшить вечерний костюм или смокинг-такседо в ателье made-to-measure, на заказ по мерке. Это единственный способ, во-первых, получить идеально сидящие вещи, во-вторых — сделать так, чтобы костюм жениха столь же идеально соответствовал наряду невесты как по стилю, так и по цвету. В ателье made-to-measure можно получить не только привычный черный или белый смокинг, но и, скажем, лавандовую визитку для венчания у моря на тропических островах или жемчужно-серый фрак с пикейным жилетом для свадебной церемонии в парке загородного дома.

Заказы на индивидуальный пошив принимают как специализирующиеся на этом компании (например, Icon или Costume Code), так и портные в бутиках известных производителей готовой одежды и дизайнерских брендов (Ermenegildo Zegna, Brioni, Kiton, Dolce & Gabbana, Tom Ford).

Учесть советы бьюти-экспертов и сделать по-своему

Прическа, макияж и маникюр невесты важны едва ли не меньше, чем платье и туфли, и точно так же подвержены капризам моды. В уже упомянутые 60-е треть невест накручивала «бабетты» а-ля Бриджит Бардо, треть делала каре, как у Джекки Кеннеди, треть коротко стриглась «под Твигги». В наше время в моду вернулась естественность и, как следствие, длинные волосы. А любой парикмахер скажет, что чем длиннее волосы, тем больше разных причесок, и тем сложнее выбор для невесты. Стилист-колорист центров красоты Legend New York Яна Нордгеймер предлагает по меньшей мере пять остромодных вариантов прически: элегантная классика («ракушка» или вертикальный валик); длинные косы, перевитые жемчужными нитками, французская коса с живыми цветами или множество мелких косичек; пышный узел, растрепанный с продуманной небрежностью; распущенные волосы, уложенные легкими крупными волнами, как у сказочной принцессы; плотные плоеные волны в стиле 40-х годов с гламурным шиком, свойственным тому времени.

Ничуть не проще выбор макияжа. Одни визажисты рекомендуют матовый, натуральный макияж, подчеркивающий юность и невинность невесты, другие предлагают остромодный, только в нынешнем сезоне вошедший в моду «эффект влажного лица», а третьи уговаривают будущую новобрачную сделать макияж поярче — с хайлайтерами для стробинга и чуть ли не глиттерной помадой — чтобы скулы и губы блестели, как у поп-звезды под софитами.

Невесте стоит опробовать несколько вариантов прически и макияжа «начерно», сделав, как модели на кастингах, моментальные фото для сравнения. Причем освещение желательно то же, какое будет во время свадебной церемонии: вечерний макияж при дневном свете выглядит избыточно ярким. В идеале после дневной программы невесте лучше подкорректировать макияж, расставив «вечерние акценты», например, с помощью того же хайлайтера. И в любом случае, какой бы ни была мода, невесте не стоит краситься ярко-голубыми тенями или темной помадой, если ей это не нравится, и мучить себя сложносочиненной прической, если ей по душе естественность. В маникюре эксперты советуют ограничиться в день свадьбы лаком натурального оттенка или традиционным красным — чтобы не отвлекать внимание от только что появившегося на руке невесты обручального кольца.

Вероника Гудкова

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