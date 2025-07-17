Звезда «Аншлага» пожаловалась в полицию на мошенников

Воробей пожаловалась в полицию на взлом ее аккаунтов в Instagram и на YouTube

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей обратилась в полицию из-за мошенников. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Воробей рассказала правоохранителям, что в июле 2024 года злоумышленники взломали ее аккаунты на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она пожаловалась, что мошенники украли у нее более одного миллиона рублей, которые она могла получить за показы рекламы на платформах.

При этом отмечается, что еще весной 2022 года YouTube прекратил монетизацию для россиян, в результате чего авторы контента из РФ лишились возможности зарабатывать на платформе. Тогда же на территории России был заблокирован Instagram. Поводом стало разрешение публиковать в соцсети призывы к насилию в отношении россиян.

Ранее стало известно, что у Воробей нашли долг перед налоговой. Уточнялось, что звезда «Аншлага» задолжала почти 30 тысяч рублей.